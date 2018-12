Van Messi over James tot Griezmann: sterren tekenen present in Bernabeu voor Superclásico

In Madrid vond zondagavond de Superclásico tussen River Plate en Boca Juniors plaats (halfweg stond het 0-1 voor Boca). De Argentijnse topclubs spelen de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores in Bernabeu, nadat hun match werd afgelast wegens rellen. In de tribunes tekende een resem wereldsterren present. Zo zakten onder meer Lionel Messi, James Rodriguez en Javier Zanetti af naar de voetbaltempel van De Koninklijke. Maar ook Atlético Madrid vaardigde een delegatie af voor het duel, met Antoine Griezmann en trainer Diego Simeone als opvallendste figuren. Morgen vertrekt de selectie van Los Colchoneros naar Brugge, waar het zijn laatste groepsduel in de Champions League afwerkt.