Vluchtelingenorganisaties vragen De Block heropening opvangplaatsen en meer personeel

Brussel - Zes vluchtelingenorganisaties vragen de heropening van opvangplaatsen in de onthaalcentra en een versterking van het personeel bij alle betrokken diensten. Dokters van de wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen-BxlRefugees en CNCD-11.11.11 hebben daarvoor een gezamenlijk schrijven aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block gericht.

“Het is belangrijk dat de nieuwe maatregelen de toegang tot het recht op asiel en toegang tot de opvang van alle mensen op de vlucht garanderen”, klinkt het. De organisaties wijzen op de desastreuze gevolgen van de beslissing van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, om een dagelijkse beperking van de toegang tot de Dienst Vreemdelingenzaken in te stellen. “Wij hebben de beleidsmakers geïnformeerd en gedocumenteerd dat honderden mannen, vrouwen en kinderen zich elke ochtend in de barre winterkou voor een gesloten deur bevonden. Vorige week werd een baby van ongeveer twee maanden oud met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen in de wachtrij voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Gelukkig kon hij met spoed worden verzorgd.”

De organisaties nemen kennis van het feit dat de minister beslist heeft om de maatregel van haar voorganger te herbekijken. Ze dringen aan op een tijdelijke noodopvang in afwachting van opvang in het reguliere circuit en zijn vragende partij voor een onderhoud met de minister.