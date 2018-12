Franstalige oppositie waarschuwt Michel II: “We kopen geen kat in een zak”

Brussel - De partijen van de Franstalige oppositie waarschuwen de MR voor manoeuvres van de regering-Michel II tegen hen. Ze zullen geen kat in een zak kopen, klinkt het zondagavond.

De herschikte regering beschikt niet over een meerderheid in het parlement. Ze zal de steun van de oppositie moeten krijgen om haar projecten te kunnen realiseren. Wat de begroting voor 2019 betreft, kan de N-VA die mee goedkeuren omdat ze deelnam aan de voorbereiding. Voor de rest zal de operatie delicater zijn en zal er geval per geval geoordeeld moeten worden.

“Het zal geen beleid van ‘te nemen of te laten’ worden”, verzekerde MR-vicepremier Didier Reynders op de RTBF. De steun van de N-VA aan de begroting zou echter een probleem kunnen vormen voor de rest van de oppositie.

“Geen manoeuvreerruimte”

“Alles moet veranderen opdat er niets zou veranderen”, zei covoorzitter van Ecolo, Jean-Marc Nollet. “Als we op de N-VA rekenen voor de begroting, toont dat aan dat er geen manoeuvreerruimte is.” De groenen stellen voor om de logica om te keren en hebben aangekondigd dat ze hun tekst zullen voorstellen aan de coalitie.

“Laat ons goed kijken wat er op tafel ligt. Een begroting bevestigt alle belastingverhogingen”, waarschuwt Ahmed Laaouej (PS). “Sta mij toe te zeggen dat, met wat er deze week gebeurd is, we geen kat in een zak gaan kopen”, aldus Laaouej. “De N-VA zal misschien niet aan tafel zitten in de Wetstraat 16, maar wel in de slaapkamer zijn van de premier”, schertste Olivier Maingain, voorzitter van DéFI. CdH wil naar eigen zeggen constructief zijn, maar deelt de bezorgdheden van de andere partijen en roept op tot een koerswijziging.