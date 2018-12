Huis onbewoonbaar verklaard na zware dakbrand

Veurne - Een zware dakbrand bracht gisterenavond heel wat schade aan een woning in de Heydehoekstraat in Veurne aan. Het huis is onbewoonbaar verklaard. Niemand geraakte gewond.

Gisterenavond werd de brandweer om 18.40 uur opgeroepen voor een schoorsteenbrand in de Heydehoekstraat in Eggewaarskapelle, deelgemeente van Veurne. “Tijdens het aanrijden naar de brand kwam de melding dat het vuur zich ondertussen had verspreid onder het dak. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het dak”, aldus Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. Verschillende korpsen kwamen ter plaatse om de hevige brand te lijf te gaan. De vlammen sloegen uit het dak.

“Wat begon als een schoorsteenbrand, breidde zich al snel uit naar het dak. Mede door de wind ging alles heel snel. Wellicht was het door de wind ook heel moeilijk om het vuur onder controle te krijgen”, aldus Dirk V., bewoner van het huis. Hij kon tijdig zijn woning verlaten. De schade aan het huis is aanzienlijk. “Onder andere de kant van de slaapkamers is helemaal kapot”, aldus Dirk V.

De eerste verdieping van de woning is helemaal vernield. De onderste verdieping liep heel wat rook- en waterschade op. De garage kon gevrijwaard worden. “De woning is onbewoonbaar”, aldus Louagie. De bewoner vond vannacht onderkomen bij familie.