Hogesnelheidstreinen Thalys lopen uren vertraging op

De Thalys-verbinding tussen Lille-Brussel werd omstreeks 18 uur onderbroken wegens een persoonsongeval. Dat had grote gevolgen voor het treinverkeer tussen verschillende grootsteden. Reizigers zaten soms uren vast tussen Parijs, Brussel of Amsterdam. Twee hogesnelheidstreinen stonden vast op het spoor zelf, andere passagiers moesten de situatie noodgedwongen afwachten in het station.

Intussen lijkt de verbinding hersteld, al zal het nog even duren vooraleer alle passagiers opnieuw op weg kunnen. Op Twitter uiten reizigers hun ongenoegen, Thalys verstreks zo veel mogelijk informatie:

@thalys_en So can you tell honestly what is going on with this Thalys 9369 train and other Thalys trains? Are we moving soon, after standing for 3 hours? Are the trains moving tomorrow for a return trip? Please inform, so we can take alternative routes if needed.