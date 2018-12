"Dit is geen regering op kruissnelheid die plots abrupt tot stilstand komt. Ze zat al langer vast in de modder"

Na tien dagen stellingenoorlog schakelde de regering-Michel I over op begrafenismodus. Het script lag klaar. De regeringspartijen van de minderheidsregering-Michel II herhalen alle varianten op “verantwoordelijkheid”, “werk op de plank” en “continuïteit”. N-VA maakt van “Marrakech” een vast voorvoegsel, zo vaak als mogelijk te gebruiken in combinatie met de voormalige coalitiepartners. Iedereen heeft zijn eigen gradaties van duwen en trekken, opstappen en ontslagen worden. Voeg er nog wat litanieën aan toe over “goede wil tot op het laatst” bij de eigen partij en “kwetsende brutaliteit” bij de overkant, in een regering die altijd meer brutaliteit dan goede wil op overschot had, en de quotes schrijven zichzelf.