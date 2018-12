River Plate klopt Boca Juniors pas na verlengingen en wint zinderende finale van Copa Libertadores

Het Argentijnse River Plate heeft de Copa Libertadores, de Champions League van Zuid-Amerika, in zijn kast gezet. In de terugwedstrijd in het Bernabeu-stadion van Real Madrid stond het na 90 minuten voetballen 1-1 gelijk. Op slag van rust opende Bendetto de score voor de - op papier - bezoekers, maar in de tweede helft bracht Pratto River Plate op gelijke hoogte. Aangezien uitdoelpunten niet van tel zijn kregen we verlengingen. Daarin moest Boca al snel met tien man verder. In de tweede verlenging schoot Quintero River op voorsprong met een heerlijke treffer, Martinez besliste in het absolute slot de partij. River Plate won zo met 3-1 en mag de Copa Libertadores mee naar Buenos Aires nemen.

Twee weken geleden stond de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores gepland. Na de 2-2 in La Bombanera trokken de Boca Juniors naar El Monumental, de thuishaven van River Plate. Maar de spelersbus van Boca werd aangevallen door fans van River Plate, enkele spelers raakten gewond en de match werd uitgesteld. De CONMEBOL besliste vervolgens om de match ook te verplaatsten en liet zijn oog vallen op het Bernabeu-stadion in Madrid. Om alles in goede banen te leiden waren zo’n 4.000 politie- en private veiligheidsagenten opgetrommeld.

In Bernabeu was het zondagavond vedetten tellen in de tribunes, onder meer Lionel Messi en Antoine Griezmann waren aandachtige toeschouwers. Zij zagen hoe Boca de score opende met de rust in zicht. Na een razendsnelle tegenaanval kwam Benedetto alleen voor doel en hij faalde niet: 0-1 voor Boca.

Na de pauze nam River Plate de match in handen en dat loonde iets voorbij het uur. Pratto rondde een knappe aanval af en zette de 1-1 op het bord. River bleef baas, maar scoren lukte niet meer binnen de 90 minuten en dus kregen we verlengingen.

Daarin viel Boca al snel met tien man, na een tweede gele kaart voor Barrios. River Plate rook bloed en zag zijn overwicht in de twee verlenging beloond. Quintero liet Andrada kansloos met een kurkdroge knal: 2-1. Boca zette nog even alles op alles en gooide Carlos Tevez in de strijd. De bezoekers scoorden ei zo na de gelijkmaker, maar de bal strandde op de de paal. In de absolute slotfase zette Martinez de kers op de taart voor de ‘thuisploeg’ met de 3-1. River Plate wint zo voor de vierde keer in zijn geschiedenis de Copa Libertadores, al liet Boca Juniors eerder al verstaan de finale te willen winnen voor de groene tafel.

Foto: AFP