Scholieren krijgen tool om leerkrachten te beoordelen

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) heeft een online instrument ontwikkeld zodat scholieren feedback kunnen geven aan hun leerkracht. Leerlingen kunnen invullen in hoeverre ze iets hebben opgestoken van de les en of er andere leerstof aan bod had moeten komen. Maar ook of de leerkracht wel voldoende voorbereid was voor de les en of die goed articuleerde.