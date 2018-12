Gezocht: een meerderheid voor deze dossiers

België economisch en finan­cieel weer op de rails krijgen. Dat was de ambitie van de regering-Michel I, met N-VA op kop. “Show me the money”, was de slagzin waarmee partijvoorzitter Bart De Wever in 2014 de regering op gang trapte. Vier en een half jaar later moeten zijn ex-coalitiepartners nu per dossier op zoek naar een meerderheid om verder te werken.

• DE BEGROTING

Volgens het ontwerp voor 2019 dat nu door de Kamer gestemd moet worden, zal het tekort terugdringen tot 0,8 procent, al gelooft de Europese Commissie daar weinig van. Het is een begroting die N-VA met haar minister van Financiën Johan Van Overtveldt mee heeft helpen op te stellen, en de partij liet al verstaan dat ze die dan ook in het parlement zal steunen. Er staat een pak maatregelen in om fiscale en sociale fraude te bestrijden, die het nodige geld in het laatje kunnen brengen. Als N-VA toch haar steun zou opzeggen, dan valt de regering terug op de regeling van de voorlopige twaalfden, en mag ze niet meer uitgeven dan in dezelfde maand van het jaar voordien. Dat wil zeggen: géén grote investeringen meer en een regering die aan handen en voeten is gebonden.

Verdict: Komt erdoor, maar volgens de vooruitzichten loopt het tekort tegen 2020 op tot 8 miljard. Daaraan zal niet meer gesleuteld worden.

• ARBEIDSDEAL

De maatregelen die de regering in haar vorige Zomer­akkoord heeft afgeklopt om de duizenden oningevulde vacatures op te vullen en tegelijkertijd de vele inactieven aan een job te helpen. Dat gaat van sneller inschrijven bij de VDAB tot een snellere afname van uitkeringen in de tijd.

Verdict: N-VA heeft zich hard geprofileerd op de Arbeidsdeal, en is zeker bereid om de minderheidsregering aan voldoende stemmen te helpen.

• PENSIOENEN

Of de zware beroepen. Die regeling moet ervoor zorgen dat wie een zware job heeft, toch vroeger dan op zijn 67ste met pensioen kan gaan. Het dossier is intussen weergekeerd naar de regeringstafel na mislukte onderhandelingen onder de sociale partners. Maar ook binnen de regering was er nog lang geen eensgezindheid. N-VA en Open VLD vonden de interpretatie van pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) veel te ruim en dus onbetaalbaar. Bij de oppositie bestempelden ze de plannen dan weer als neoliberaal en hardvochtig.

Verdict: Was al nagenoeg onmogelijk voor het verdwijnen van N-VA, een meerderheid vinden in de Kamer voor de plannen is nu helemaal onbegonnen werk.

• ENERGIE

Er ligt nog veel werk op de plank voor de energiesector. De grootste bekommernis is ervoor zorgen dat ook na 1 januari het licht blijft branden, wat op dit moment nog altijd niet zeker is. Daarbovenop wil Michel een energienorm invoeren, die moet vermijden dat de energieprijzen in ons land veel duurder worden dan in onze buurlanden. Daar was binnen de regering nog geen consensus over.

Verdict: Zelfs als het Michel lukt om in zijn nieuwe regering groen licht te krijgen, is het nog maar de vraag of dat in het parlement gaat lukken. Energie ligt Groen en Ecolo na aan het hart, maar die zullen ongetwijfeld een hoge prijs vragen voor hun steun.

• ARCO

Een regeling uitdokteren voor de 800.000 Arco-gedupeerden. Het Europees Hof heeft het njet van de Europese Commissie vernietigd, dus in principe ligt de weg weer open. N-VA was binnen de regering altijd de grote tegenstander.

Verdict: Onmogelijk om een meerderheid in de Kamer achter zo’n regeling te krijgen.

• BENOEMINGEN

Een reeks belangrijke en dikbetaalde posten in het binnen- en buitenland wacht nog altijd op een invulling. Een delicate evenwichtsoefening waarbij elke partij bepaalde posten claimt. Nu N-VA verdwenen is, is de puzzel in principe makkelijker te leggen.

Verdict: Hiervoor heeft de regering het parlement niet nodig, dus dit zou moeten lukken. Al beweren ze bij de regering dat ze daar nu absoluut niet mee bezig zijn. “Een perverse vraag.”