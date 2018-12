Waarom de Antwerpse daklozen plots en masse hippe rode kousen dragen

Wie in het Antwerpse straatbeeld een dak­loze ziet met felgekleurde hipstersokken: die heeft hij of zij wellicht te danken aan Robin Denis (21) en Sam Dupont (22). De twee student-ondernemers deelden vierhonderd paar uit aan de nachtopvang. “We zijn hen daar ontzettend dankbaar voor”, zegt het Antwerpse CAW. “Warme sokken zijn cruciaal in deze koude maanden.”

Half acht ’s ochtends aan de nachtopvang Biekorf in Antwerpen. Robin en Sam kloppen aan, met in hun armen drie grote dozen vol sokken. Kousen in rood, geel of blauw en met bonte patronen. Sokken die je ...