Chili niet naar Marrakech: al negende land dat zich terugtrekt uit VN-migratiepact

Chili gaat niet naar de internationale conferentie in Marrakech die in het teken staat van het VN-Migratiepact, zo maakte de regering zondag bekend. Het is daarmee het negende land dat zich terugtrekt.

Chili heeft de teksten van het pact midden juli nog goedgekeurd in New York, maar is nu van mening veranderd. “Het document is veranderd van een pact dat streefde naar een noodzakelijke internationale dialoog, tot een pact dat bepaalde internationale standaarden weerspiegelt die niet toepasbaar zijn in het kader van het Chileense migratiebeleid”, zegt een vertegenwoordiger in de nationale media.

Om die reden heeft de conservatieve regering van Sebastian Pinera beslist om niet deel te nemen aan de conferentie in Marrakech.

De regering in Santiago hekelt “bepaalde ambiguïteiten in de tekst, die het landen moeilijk maakt om soeverein te beslissen”, klinkt het nog. Chili werd de voorbije jaren geconfronteerd met zo’n 150.000 à 200.000 immigranten uit Venezuela. Pinera kondigde bij zijn aantreden aan dat hij die problematiek wilde aanpakken.

Ook andere landen zoals Hongarije, Oostenrijk en Australië verwerpen het VN-Migratiepact. In België is de regering-Michel I over de kwestie gevallen. Michel gaat wel naar Marrakech.