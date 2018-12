Sporen van asbest in twee motorstellen van NMBS, personeel ongerust

Onlangs werden sporen van asbest aangetroffen in een afgesloten technische ruimte van twee Sprinter-motorstellen op een totaal van twintig geteste stellen. In de reizigerscompartimenten van beide treinen werd geen asbest aangetroffen, zo laat de NMBS zondagavond weten.

De NMBS neemt regelmatig stalen om asbest in haar vloot vast te stellen. Onlangs werden sporen van asbest aangetroffen in een afgesloten technische ruimte van twee Sprinter-motorstellen op een totaal van twintig nagekeken stellen. Het materieel werd tussen 1986 en 1989 in dienst genomen.

De procedure van de NMBS voorziet in een bijkomende test over de eventuele aanwezigheid van vezels in de lucht. Deze tests werden zaterdag op beide voertuigen door een gecertificeerd labo uitgevoerd. Het verslag van de analyses toont aan dat in de lucht geen vezels zijn vrijgekomen. De reizigerscompartimenten van beide treinen werden eveneens getest op de aanwezigheid van asbest in stof. Geen enkel spoor van asbest werd gevonden.

Ongerustheid

Maar de treinbegeleiders zijn ongerust over de vondst van asbest, zegt Philippe Dubois, vakbondssecretaris bij de Brusselse afdeling van de socialistische vakbond. Er is met name ongerustheid dat er toch asbestdeeltjes werden ingeademd, die kankerverwekkend zijn.

In een persbericht vraagt de vakbondsman aan de NMBS-directie om onmiddellijk het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk bijeen te roepen, waar uitleg kan verschaft worden over de maatregelen die het personeel moeten beschermen. Hij wil ook dat er een inventaris wordt opgesteld, dat er een actieplan komt en dat personeelsleden die het slachtoffer zijn van asbest medisch opgevolgd worden.