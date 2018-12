Proces van Belgische in Nicaragua begint vandaag

Vandaag start het proces van de Belgisch-Nicaraguaanse Amaya Coppens, die sinds september in de cel zit in Nicaragua. De 23-jarige studente, die in het vijfde jaar geneeskunde zit, is een boegbeeld van de studentenbeweging van 19 april, die ontstond tijdens betogingen tegen de regering van president Daniel Ortega. De politie beschuldigt haar van “terreurdaden”.

Amaya Coppens, die een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder heeft en in Nicaragua opgroeide, wordt ervan beschuldigd dat ze een van de aanvoerders was die barricaden opwierpen tijdens betogingen in de stad Leon. Ook zou ze een universiteitsgebouw in brand hebben gestoken.

Voor de vader van Amaya zijn de beschuldigingen opgezet door het bewind, “dat alle radertjes van de staat in handen heeft”.Buitenlandse Zaken in België volgt de zaak op de voet, maar heeft weinig manoeuvreerruimte, want de “autoriteiten beschouwen de studente als een Nicaraguaanse vanwege haar dubbele nationaliteit”.

In Nicaragua brak op 18 april een politieke crisis uit met betogingen tegen een geplande hervorming van de sociale zekerheid, die ondertussen van de baan is. Tijdens daaropvolgende manifestaties eisten de betogers het ontslag van de president. De manifestaties werden zo hard neergeslagen dat er ruim 320 doden en 2.000 gewonden vielen.