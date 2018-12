Vanhaezebrouck zet Bakkali en Saief aan de kant wegens gebrek aan motivatie

Anderlecht kon tegen Charleroi (1-1) weer niet winnen. Paars-wit had wel wat creatieve acties kunnen gebruiken, maar Zakaria Bakkali (22) zat niet eens in de kern. De spelmaker vloog net als Kenny Saief (24) uit de selectie wegens een gebrek aan focus op de training. Ze moeten hopen dat ze donderdag in de overbodige Europese match tegen Dinamo Zagreb een nieuwe kans krijgen en die dan niet verprutsen.

Zakaria Bakkali zei dit weekend in deze krant nog hoe hard hij uitkeek naar het duel met Charleroi en zijn boezem/jeugdvriend David Henen. Groot was ieders verbazing toen de dribbelaar niet eens op het wedstrijdblad stond. Hij werd in de basis verwacht en was niet geblesseerd.

“Iedereen was fit en dus had ik eindelijk eens een ruime keuze om onze bank te vullen”, aldus coach Hein Vanhaezebrouck. “Sommigen maakten die keuze gemakkelijk, want ze gaven een gedemotiveerde indruk op training. Iedereen moet honger tonen. Als je dan mentaal niet present bent op training dan draag je daar de gevolgen van. Ik noem dit geen disciplinaire sanctie, maar gewoon een keuze.”

Bakkali is nochtans een publiekslieveling en was dit jaar al goed voor 3 goals en 1 assist. Maar blijkbaar spaart hij zich soms wat op training en doet hij weinig extra oefeningen. Hij is altijd snel naar huis.

Wat in Zagreb?

Nu kreeg hij dus een wake up-call, net als Saief. Knowledge Musona was er ook niet bij, maar voor hem lijkt zijn verhaal bij Anderlecht al uit. Het was Ryota Morioka die tegen Charleroi tegen alle verwachtingen in op de tien speelde. De Japanner maakte geen indruk.

Bakkali en Saief mogen deze week in principe wel mee naar Dinamo Zagreb waar het Europees reeds uitgeschakelde Anderlecht een totaal overbodig match speelt. “Daar moeten bepaalde jongens toch tonen tot wat ze in staat zijn”, waarschuwde Hein.

Vraag is ook of Ognjen Vranjes zal spelen in Kroatië. De verdediger is fit, maar zat gisteren ook al niet in de selectie. Bij hem speelt zijn omstreden gedrag - dwepen met supportersgeweld en zijn facistische tattoo - nog steeds een rol. Het lijkt weinig aangewezen om de Bosniër op te stellen in Zagreb, want met zijn fanatieke ideeën had hij al eerder zware problemen in het Maksimirstadion. In het verleden daagde Vranjes de Kroatische aanhang van Dinamo al eens uit door een T-shirt van de Servische aartsvijand Rode Ster Belgrado te tonen.

Vanhaezebrouck zal trouwens nog spelers aan de kant houden in Zagreb. Kums (rug), Dimata (knie), Makarenko (achillespees) en Trebel (buikspieren) blijven ook al thuis.