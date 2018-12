Nog enkele buien, frisser later deze week

Hoewel het deze week flink bewolkt lijkt te blijven, zou het qua regenval moeten meevallen. Kouder wordt het daarentegen wel...

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

Maandag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met nog enkele buien. De kans op buien is het grootst over het noorden, het noordoosten en in de Ardennen. In de Hoge Venen vallen er buien van smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden. De westen- tot westnoordwestenwind waait matig. Aan zee is de noordwestenwind aanvankelijk soms vrij krachtig. Dat meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht verwachten we wolkenvelden en soms brede opklaringen. Het is dikwijls droog, maar een paar plaatselijke buien van regen of smeltende sneeuw blijven mogelijk. In de Ardennen gaat het om enkele sneeuwbuien. Vooral in de zuidelijke landshelft kunnen er lokale ijsplekken voorkomen. De minima schommelen tussen 0 en -2 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 0 en +3 graden ten noorden ervan. Aan de kust liggen de minima rond 6 graden.

Dinsdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Plaatselijk vallen er nog een paar buitjes, maar in de meeste streken blijft het droog. In de Hoge Venen gaat het om sneeuwbuitjes. De maxima liggen tussen 1 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 6 en 8 graden elders.

Woensdag blijft het waarschijnlijk droog met lage wolken en nevel in de voormiddag en bredere opklaringen in de namiddag. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 5 of 6 graden aan zee.

Ook donderdag verwachten we na het optrekken van de lage wolken zonnige perioden. Het wordt echter kouder met maxima rond 3 graden in het centrum van het land en een schrale oostenwind. ‘s Nachts vriest het overal.

Vrijdag is het vrij zonnig maar koud. De maxima liggen in de buurt van 1 graad in het centrum van het land bij een zwakke tot matige oostenwind. Na de middag neemt de bewolking in het zuiden van het land toe.