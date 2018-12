Anderlecht-coach is het niet eens met penalty voor Charleroi: “Bornauw kan toch niet springen als een pinguïn?”

Het zijn erg rare tijden. Anderlecht blijft na de 1-1 tegen Charleroi achter met 1 op 9 en krijgt het stilaan warm om in de top zes te blijven. De cijfers zijn dramatisch, maar toch heerst er (nog) geen enorme crisis bij RSCA. Het erg jonge paars-wit verdiende meer tegen Charleroi, maar een ongelukkige penalty nekte hen. Hein Vanhaezebrouck was het wel pertinent oneens met die – nochtans terechte – strafschop.

LEES OOK. Vanhaezebrouck zet Bakkali en Saief aan de kant wegens gebrek aan motivatie

LEES OOK. COMMENTAAR. Chef voetbal Ludo Vandewalle adviseert Zakaria Bakkali om hulp te zoeken

LEES OOK. Ontsnapte Anderlecht aan een tweede penalty tegen Charleroi?

Het zijn surrealistische cijfers voor Anderlecht en zijn coach. In zijn laatste twintig duels won Anderlecht maar vijf keer. In 24 wedstrijden hielden de Brusselaars ook maar drie keer de nul. En toch: het leven kabbelt voort in Brussel. Wat zou pakweg René Weiler daarvan denken?

Het helpt natuurlijk dat titelconcurrenten als RC Genk, Club Brugge en Standard in hetzelfde weekend ook punten lieten liggen, maar het is des te schrijnender dat paars-wit net op dat moment niet kan toeslaan om hen in te halen. “Mijn jonge ploeg zit aan 90 procent”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Sambi Lokonga, Bor­nauw, Verschaeren… Ze deden het weer heel goed, maar die ene keer dat ze niet perfect staan, dat moment dat ze een kleine inschattingsfout maken, is het fataal. Dat is het leerproces waarin we nu zitten. Ze mogen daar twee dagen slecht van zijn, maar dan moeten ze de rug rechten.”

Twee penalty’s?

Die ene fase kwam er in de 88ste minuut. Anderlecht stond 1-0 voor, maar toen kopte Dessoleil een bal tegen de hand van Bor­nauw. Ref Jonathan Lardot legde de bal meteen op de stip en scheidsrechtersbaas Johan Verbist liet ons achteraf weten dat er geen discussie mogelijk was. Al discussieerde Vanhaezebrouck toch. “Ik vond dat geen penalty. Die bal komt vanop één meter tegen Bornauw en zijn arm maakt geen enkele beweging naar de bal. Ze zeggen dat Seba zijn armen tegen zijn lichaam moet houden, maar hij kan toch niet springen als een pinguïn? De ref deed teken dat zijn arm zelfs boven zijn hoofd was, maar dan moet hij toch eens de moeite doen om naar de beelden te kijken.”

Naast hem zat Felice Mazzu te grinniken. Benavente had de strafschop omgezet, maar de Charleroi-coach vond dat zijn ploeg al in de eerste helft een elfmeter had moeten krijgen. Toen kopte Dessoleil tegen de arm van Dimata. “En die arm was wel duidelijk in de lucht”, stelde Mazzu. “De vierde ref vertelde mij dat de bal alleen maar het achterhoofd van Dimata had geraakt, maar vanwaar wij stonden, zag je al dat er veel meer aan de hand was. Waarom grijpt de VAR daar niet in?”

Het steekspel op de persconferentie achteraf evenaarde bijna het steekspel op het veld. Zowel Anderlecht als Charleroi had goeie kansen voor de rust, maar na de pauze nam vooral RSCA de match in handen met veel jeugdig enthousiasme. De as Bornauw-Sambi Lokonga-Dimata draaide goed, terwijl Amuzu en Saelemaekers voor vleugels zorgden. De 1-0 via Françis Amuzu was verdiend.

“Het is zuur”, vervolgde Hein. “Zowel tegen STVV, RC Genk als tegen Charleroi nu verdienen we eigenlijk om te winnen, maar finaal blijven we wel achter met 1 op 9. We moeten leren om matchen dood te maken, om die 2-0 te scoren. Maar we zijn jong, hé.”

De toverformule

Dat is de toverformule. Het publiek floot op de zoekende Ryota Morioka, maar applaudisseerde voor de sterke Sambi Lokonga en voor Yari Verschaeren die heel snedig inviel. Hein Vanhaezebrouck kocht zichzelf tijd door zoveel jonkies te brengen, want de aanhang zal deze talenten en de coach die ze opstelt niet snel afvallen. Toch niet zolang RSCA in de top zes staat en de concurrenten niet al te ver weg lopen. Zo zit ook het bestuur klem, want wat kunnen ze Vanhaezebrouck verwijten nadat ze luidop schreeuwden: In youth we trust?

Vanhaezebrouck gooide er ook nog het dramatisch slechte veld tegenaan. “We legden wel enkele goeie combinaties op de mat, maar op dit veld is dat ontzettend moeilijk. Het is constant hotsen en botsen.”

Toch maar een nieuwe grasmat leggen, dus. We zeiden het al: Vanhaezebrouck heeft een slecht rapport, maar manoeuvreerde zichzelf in een sterke positie.