Ook dit nog: Anderlecht ziet verdediger vermoedelijk voor langere tijd uitvallen

Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen was er gisteren het onfortuinlijke gelijkspel tegen Charleroi, de hoofdstedelingen zagen in de eerste helft ook nog eens verdediger James Lawrence uitvallen. Er wordt gevreesd voor een ernstige knieblessure

Anderlecht moet mogelijk James Lawrence (26) een hele poos missen. De Welshman ging in de eerste helft neer na een duel met Ali Gholizadeh, kon daarna nog even voortspelen, maar werd bij de rust vervangen door Antonio Milic. Hein Vanhaezebrouck vreest voor een zware knieblessure. “Hout vasthouden, maar het ziet er niet goed uit”, aldus de Anderlecht-coach. Een domper voor RSCA, want de centrale verdediger begon net zijn streng te trekken. Milic trapte op zijn beurt Gholizadeh van het veld, met een zware tackle op de enkel. Ook bij Charleroi vrezen ze voor een lange onbeschikbaarheid.