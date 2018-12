Bij Antwerp draaien ze de rollen om: afwerker wordt aangever en omgekeerd

Antwerp is de winnaar van het weekend. Door de 0-3-winst op het veld van Cercle Brugge springt het over Club naar de tweede plaats, nadert het op Genk en loopt het verder uit op Play-off 1-concurrenten Standard, Sint-Truiden en Anderlecht. Grote man was opnieuw Lior Refaelov met twee goals. En afwerker Mbokani is dit seizoen zowaar de assistkoning van de Great Old.