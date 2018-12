De nieuwe regering startte zoals de oude ten onder ging: met een discussie over migratie. Kersvers bevoegd minister Maggie De Block (Open VLD) liet optekenen dat de hele onthaalpolitiek van asielzoekers pure chaos is. Onmenselijk bovendien. Een opmerking waarmee haar voorganger Theo Francken (N-VA) niet kon lachen. “Over menselijkheid heb ik van niemand lessen te krijgen.”

“Alle politieke fatsoen weg. Zo laag.” Of hij nu in de regering of in de oppositie zit, Theo Francken zweert bij zijn stijl. Kop van Jut was ditmaal Maggie De Block, zijn voorgangster en sinds gisteren ook opvolgster op het departement Asiel en Migratie. De liberale politica had de draad nauwelijks weer opgepikt op het kabinet dat haar enkele jaren geleden de populairste van het land maakte, of ze schoot al met scherp. “De opvang van asielzoekers is pure chaos”, zei ze. “Als je ziet dat de administratie een moeder met een twee maanden oude baby op straat laat slapen, dan kun je dat beleid toch alleen maar onmenselijk noemen?”

Die chaos is volgens haar te wijten aan de quota die Francken oplegde. De N-VA’er had die ingevoerd na een verhoogde instroom sinds juli. Maximaal vijftig mensen per dag konden nog een asielaanvraag indienen. Gezinnen en kwetsbare mensen zoals kinderen, minderjarigen en zieken kregen voorrang. Maar dat lukte dus niet altijd.

Aan die toestanden wil De Block nu een einde aan maken. “Het beleid moet weer menselijk worden.” En zodat er geen enkele twijfel zou kunnen bestaan: “Verwacht van mij pragmatische maatregelen, geen tweets.” Ook haar partijvoorzitter Gwendolyn Rutten verwoordde het zo. Het is tekenend voor de flow waarin Open VLD zich sinds de geslaagde gemeenteraadsverkiezingen bevindt. De liberalen zijn in hun nopjes en niet te beroerd om zich te profileren.

Ploeteren tot verkiezingen

Francken laat zo’n schot voor de boeg niet passeren. “Ik heb nooit nagetrapt naar mevrouw De Block, spijtig dat ze dat nu onmiddellijk wel doet. Over menselijkheid heb ik van niemand lessen te krijgen. En nog liegen ook. Zo zwak. En klein.” Dat N-VA en haar vroegere coalitiepartners over migratie zouden blijven botsen, stond in de sterren geschreven. “Dat zal de volgende maanden niet anders zijn”, klinkt het bij de nieuwe minderheidsregering. “Het wordt nog ploeteren tot aan de verkiezingen.”

Geen lachende ministers dus bij de voorstelling van Michel II. Veeleer een verbeten gelatenheid. “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het. Die stoelt op drie pijlers: verhoging van de koopkracht, veiligheid en klimaat. Die eerste is een lijntje naar SP.A en PS, die laatste naar Groen en Ecolo. Logisch, want voor elke grote beslissing moeten Michel en zijn ministers op zoek naar een meerderheid in het parlement. Een meerderheid die ze nu bijlange niet hebben.