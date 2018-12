Ging Racing Genk in de fout? Voetbalbond gaat ‘Finse De Bruyne’ onderzoeken

De Belgische voetbalbond onderzoekt of Genk een fout heeft gemaakt met de 15-jarige Marius Könkkölä, de ‘Finse Kevin De Bruyne’. Liet de competitieleider hem te vroeg een profcontract tekenen?

Könkkölä tekende vorige week een contract bij Genk, maar zal pas vanaf januari 2020 naar Limburg verhuizen. Volgens de Belgische reglementen mag een jeugdspeler vanaf zijn vijftiende een contract tekenen, maar volgens de ­FIFA mogen EU-spelers zich pas vanaf hun zestiende aansluiten bij een buitenlandse club. Genk meende volledig in regel te zijn met Könk­kölä, maar zag over het hoofd dat de Finse tiener eerder dit jaar deelnam aan oefenwedstrijden van Genk en aan de KDB Cup. Toen was hij nog maar veertien jaar.

Het bondsreglement schrijft duidelijk voor dat minderjarige buitenlanders niet speelgerechtigd zijn voor wedstrijden van Belgische clubs, of dat nu officiële of vriendschappelijke wedstrijden zijn.

Foto’s van Könkköla in oefenwedstrijden van Genk werden dit weekend verwijderd van zijn persoonlijke Instagram-account. Soortgelijke foto’s waren gisteren wel nog te zien op de website van de club.