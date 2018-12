Voormalige Russische politieman schuldig aan moord op 78 vrouwen

Een voormalige Russische politieman, die al levenslang in de cel zit voor de moord op 22 vrouwen, is maandag schuldig bevonden aan nog eens 56 bijkomende moorden.

Een rechtbank in het Siberische Irkoetsk heeft Mikhail Popkov schuldig bevonden aan de moord op 56 vrouwen tussen 1992 en 2007, zo meldt persagentschap Interfax. De man had een “ziekelijke nood om te moorden”, aldus de lokale procureur. Hij kreeg een tweede maal levenslang.

In 2015 werd hij al eens veroordeeld tot levenslang voor de moord en verkrachting van 22 vrouwen. Nadien bekende hij nog eens 59 bijkomende moorden, maar de politie kan van drie van die moorden geen bewijzen vinden.

Popkov bracht zijn slachtoffers om nadat hij ze overtuigde om ‘s nachts een ritje te maken, vaak in zijn dienstauto in en rond de stad Angarsk. Hij kon uiteindelijk worden opgepakt in 2012 in Vladivostok, na een grootschalig onderzoek waarbij DNA werd afgenomen van inwoners die met dezelfde wagen reden, waarvan bandensporen werden aangetroffen op de plaats van meerdere moorden.

Met 78 moorden op zijn geweten heeft hij meer slachtoffers gemaakt dan twee andere beruchte Russische seriemoordenaars. In 1994 werd Andrei Tsjikatilo terechtgesteld voor de moord op 53 tieners en kinderen. In 2007 werd Alexander Pichushkin veroordeeld tot levenslang voor de moord op 48 mensen in Moskou.