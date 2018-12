Nederlandse vrouw laat werk Rubens op rug tatoeëren

‘Drie nimfen met de hoorn des overvloeds’ Foto: if

Een 21-jarige Nederlandse vrouw laat deze week een heel werk van Rubens op haar rug tatoeëren. Het gaat om de ‘Drie nimfen met de hoorn des overvloeds’, dat de Vlaamse meester-schilder in 1617 maakte, met assistentie van Frans Snijders. Jaimy van der Deijl, stagiaire bij het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen, heeft het werk zelf uitgekozen.

Kunstenaar Lizer van Hattem gaat het werk in een eigen interpretatie aanbrengen op de rug van de stagiaire. Het museum wordt donderdagavond ook de plaats van handeling, en wil zo het gesprek openen over de tattoo als kunst.

Een honderdtal belangstellenden kan het verder besloten evenement bijwonen. De eerste voorbereidingen zijn al getroffen, zodat Van Hattem niet alles in één keer moet doen en Van der Deijl zich ook niet zo heel lang meer op de huid moet laten zitten.

Tentoonstelling

In Boijmans loopt momenteel een expositie van 65 olieverfschetsen op paneel van Peter Paul Rubens (1577-1640), die veelal worden getoond met de werken waaraan ze vooraf gingen. De kunstenaar is onder meer befaamd om de wijze waarop hij de menselijke huid wist weer te geven. Friso Lammertse is conservator van deze tentoonstelling “Pure Rubens”, die nog tot medio januari duurt.

“Ik vind het een onwaarschijnlijke uitdaging dat een afbeelding van Rubens, meester in het schilderen van de menselijke huid, nu wordt afgebeeld op een echte huid.” De Rotterdamse studente Jaimy van der Deijl vindt het gekozen schilderij “het meest sierlijke, vrouwelijke en sexy werk van Rubens in de tentoonstelling. Lizers werken volg ik al lang via social media en vind ik prachtig.”