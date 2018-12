“Australische regering folterde asielzoekers”

De Australische regering heeft asielzoekers laten folteren en heeft zich schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Dat blijkt uit twee rechtszaken die maandag ingediend zijn door de mensenrechtenorganisatie National Justice Project (NJP) uit Sidney.

De twee rechtszaken gingen maandag samen van start bij het hooggerechtshof, namens 1.200 vluchtelingen en asielzoekers die al vijf jaar vastzitten in Australische detentiecentra op het eilandstaatje Nauru en Manus, een eiland van Papoea-Nieuw-Guinea.

Volgens NJP maakt de Australische overheid zich schuldig aan “foltering, misdaden tegen de menselijkheid en het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen”.

Het is niet de eerste keer dat de Australische overheid kritiek krijgt op zijn migratiebeleid. Volgens Artsen Zonder Grenzen (AZG) lijdt de meerderheid van de vluchtelingen die verblijven in de buitenlandse detentiecentra van Australië aan “extreme” en “onmenselijke” niveaus van psychische problemen. AZG, dat ook projecten heeft waarbij ze slachtoffers van foltering bijstaat, zegt dat de psychische problemen die ze vaststelde op Nauru bij de ergste zijn die ze al gezien heeft.

Het is onduidelijk hoeveel migranten er opgesloten zitten in Manus en Nauru, want de Australische regering geeft daarover geen precieze cijfers vrij.