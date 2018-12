‘Gele hesjes’ halveren groei van Franse economie

De Franse centrale bank heeft maandag de verwachte economische groei voor het vierde kwartaal gehalveerd van 0,4 procent naar 0,2 procent. De impact van de acties van de ‘gele hesjes’ doet zich voelen in het merendeel van de sectoren, aldus de centrale bank.

De sociale onrust in Frankrijk weegt onder meer op de diensten- en transportsector en de industrie, aldus de centrale bank. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire schatte maandag op RTL de impact van de acties van de ‘gele hesjes’ op 0,1 procentpunt verlies aan economische groei.

De Franse regering had voor dit jaar een economisch groei vooropgesteld van 1,7 procent. Om dit te bereiken was een bbp-groei nodig in de laatste drie maanden van 0,8 procent, na een groei in het eerste en tweede kwartaal van telkens 0,2 procent en een bbp-groei van 0,4 procent in het derde kwartaal.