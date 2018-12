Minstens 22 doden bij aanslagen op veiligheidsdiensten in Afghanistan

Zeker 22 leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten zijn de afgelopen uren omgekomen bij verschillende aanslagen van de taliban. Dat melden lokale bronnen maandag. Zeker tien agenten kwamen in de nacht van zondag op maandag om bij een aanval op een politiepost in Farah, in het westen van het land. Twee agenten werden daar gegijzeld, en nog eens twee anderen raakten gewond.

In de noordelijker gelegen provincie Herat kwamen vier leden van de grenspolitie om toen de taliban hun checkpoint aanviel. In de provincie Faryab, ook in het noorden, vielen zondagnamiddag acht doden bij aanvallen van de taliban. Daar raakten ook zes agenten gewond.

Bijna dagelijks vallen taliban controleposten en bassisen van de Afghaanse veiligheidsdiensten aan. Volgens militaire bronnen komen daarbij elke dag gemiddeld 35 agenten en soldaten om. Volgens schattingen van het Amerikaanse en Afghaanse leger controleert Kaboel nog iets minder dan de helft van het land.