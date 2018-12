Canesin viert 200ste wedstrijd met winnend doelpunt: “Dankzij Verheyen vond ik mijn voetbalplezier terug”

Het verhaal rond de wedstrijd tussen Oostende en Lokeren was achteraf zoveel mooier dan de voorstelling zelf. Fernando Canesin (26) bezorgde Oostende een gouden zege en gemoedsrust tijdens zijn 200ste match aan zee na een potje waterfietsen. Met mama en kleine broer in de tribune kon de Braziliaan zich geen mooiere avond wensen na turbulente maanden. “Dit was onze belangrijkste wedstrijd van het seizoen.”