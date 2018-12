Messi koopt zich een privéjet voor… dertien miljoen euro

Zijn problemen met de fiscus zijn schijnbaar niet van die aard dat Leo Messi zich financieel niets meer kan veroorloven. De Argentijnse nieuwssite Doble Amarilla weet dat de vedette van Barcelona zich een privéjet heeft aangeschaft voor een slordige vijftien miljoen dollar, iets meer dan dertien miljoen euro.

Leo Messi is een familieman die maar al te graag terugkeert naar zijn eigen Argentinië. Maar de afstand tussen ‘werkplaats’ Barcelona en zijn thuisland bedraagt enkele duizenden kilometers en die wil Messi in de toekomst zo comfortabel mogelijk afwerken.

Net daarom heeft ‘La Pulga’ zich een 2004 Gulfstream V aangeschaft. Het toestel kan zestien passagiers aan boord nemen, heeft twee badkamers (waarvan één met een douche) en twee keukens. Het toestel is gekocht in de Verenigde Staten maar wordt ingeschreven in Argentinië. Er wordt in San Fernando ook een exclusieve hangar gebouwd voor het toestel van Messi.

De Argentijnse stervoetballer heeft het toestel ook al een ‘personal touch’ gegeven. Zo staat zijn rugnummer 10 op de staart van het toestel geschilderd en zijn de treden van de toegangstrap voorzien van de namen van zichzelf, zijn vrouw en de drie kinderen.

Messi was afgelopen weekend op het voetbalveld weer zijn gewone zelve. Hij scoorde twee keer in het met 0-4 gewonnen stadsderby in en tegen Espanyol Barcelona. Zondagavond zakte hij dan weer af naar Madrid waar hij de finale van de Copa Libertadores tussen zijn landgenoten van Boca Juniors en River Plate bijwoonde.