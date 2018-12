Zwaar ongeval op E403: bestelwagen rijdt in op file, zwaargewonde bestuurder na een uur bevrijd uit wrak

Op de E403 in Wevelgem gebeurde maandagmorgen een zwaar ongeval toen een bestelwagen inreed op een file. De bestuurder raakte zwaargewond en kon pas na een uur worden bevrijd door de brandweer.

De man reed in de richting van Doornik toen hij de file op de brug over de Leie te laat opmerkte. Hij reed met zijn bestelwagen in op een andere bestelwagen, die vloog door de klap tegen een wachtende vrachtwagen. De bestuurder en passagier van de aangereden bestelwagen kwamen er vanaf met lichte verwondingen.

De bestuurder die op de file inreed, was er erger aan toe. Hij zat met zijn borst en benen gekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. Een karwei dat ongeveer een uur in beslag nam. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval waren twee rijstroken volledig versperd.