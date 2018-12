Kogel is door de kerk: VN-migratiepact formeel goedgekeurd in Marrakech

De kogel is door de kerk: het VN-migratiepact is zonet formeel goedgekeurd in Marrakech. Voor ons land stemde premier Charles Michel in met het pact.

Op de VN-top in het Marokkaanse Marrakesh komen maandag en dinsdag verschillende staats- en regeringsleiders samen om het VN-migratiepact aan te nemen, maar de echte goedkeuring volgt eigenlijk pas op 19 december in New York.

De afgelopen weken ontstond in verschillende Europese landen verzet tegen het pact waarover de voorbije twee jaar onderhandeld werd. In België viel zoals bekend de regering over de discussie. Toch reside premier Charles Michel naar Marokko om zijn akkoord uit te spreken. Ruim 150 landen wonen de top in Marrakesh bij, negen landen weigeren hun goedkeuring te verlenen.