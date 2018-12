Onze man wist écht niet wat aanvangen met het verslag van Moeskroen-Zulte Waregem en kwam toen met dit op de proppen

Er zijn wel meer slechte voetbalmatchen. Maar er gebeurt altijd wel íéts. Een reuzekans gemist, een onterechte strafschop, die VAR alweer... Maar zaterdag op Le Canonnier gebeurde er echt níéts. 90 minuten het grote niets met op het eind twee nulletjes op het scorebord en voor beide bange degradatiekandidaten één puntje. Voetbalreporter is soms een ellendig vak.

De kerstboom – net opgezet – straalde gezellig, het haardvuur knetterde gezellig, vrouwlief spinde gezellig. Zelfs de hond had geen zin om buiten te komen. Het was nochtans hondenweer. Maar het baasje moest wel. “Wéér naar de voetbal”, zuchtte vrouwlief. Mijn verweer: “Het is wel mijn werk, hé. Moeskroen-Zulte Waregem, een belangrijk degradatieduel, daar moet een verslag van worden gemaakt!” Al was die Canonnier nog zo koud, winderig, donker en halfleeg. En zo nat dat er vloertrekkers moesten worden bovengehaald om het veld alsnog bespeelbaar proberen te maken.

Hélas, het veld raakte bespeelbaar. Er kon worden gevoetbald. Nou ja. Twee ploegen probeerden het 90 minuten. Na dat anderhalf uur zou Francky Dury, coach van de bezoekende ploeg, zeggen: “Het is nochtans niet zo’n moeilijk spel. Maar als je onderin staat, voetbal je zonder vertrouwen en denk je niet helder.” Ook wij dachten na een tijdje niet meer helder.

Video: BELGA

Het lukte langs geen kanten, letterlijk: geen combinaties, geen acties, geen kansen, geen goals. Alleen maar slordig stapelspel op het middenveld en veel fouten. Beide teams konden samen geen vijf kansjes bij elkaar voetballen. De slechtste verdediging (Zulte Waregem) tegen de slechtste aanval (Moeskroen) van het land was het vooraf, het werd de slechtste match van het seizoen. Geen zinnig woord over te schrijven. Een verkleumde collega op de verveelde perstribune: “Moeten we daar echt een verslag over maken?” Een olijke collega: “Lassen we een extra uitdaging in: het woord, euh, zeemeermin moet erin voorkomen.” De onnozelaar, het was niet om te lachen. Een pijnlijk vertoon. Troosteloos, zoutloos, bloedeloos. Het nadenken over de mogelijke -lozen hielp ons naar het einde.

Nul voor gezelligheid

Beide ploegen kregen er nog allebei een punt voor ook. Weer een puntje meer voorsprong op Lokeren, dat in Oostende verloor. Hoera! De nul voor gezelligheid in vergelijking met huize Buyse moesten we er maar bijnemen. Dury zocht in tegenstelling tot Moeskroen-coach Storck niet eens excuses in de verzopen grasmat. “De spanning op de match was te groot.” Storck zei ook nog: “Er was ook een gebrek aan frisheid na de 120 minuten bekeren tegen Oostende.”Plots werd de spanning ons te veel en kampten we met een manifest gebrek aan frisheid. We wilden zo snel mogelijk door de koude nacht naar huis. Naar de kerstboom. Mijn vrouw was jammer genoeg al gaan slapen. Toen ik bijschoof, murmelde ze: “Hoe was de voetbal?” “Geweldig,” zei ik, “mijn lieve zeemeermin.”