Woordvoerster Wegen en Verkeer zet Europarlementslid Open VLD op haar plaats: “Heel jammer dat jij dit doet”

De politieke crisis van het afgelopen weekend beroerde ook Europees Parlementslid Hilde Vautmans. Ze plaatste een filmpje op Twitter waarin ze haar mening gaf over de chaos, alleen nam ze dat filmpje op tijdens het rijden, en dat kan natuurlijk niet door de beugel.

Na een partijbureau van Open VLD richt Vautmans zich in de video tot haar kiezers. Ze wil hen gerust stellen dat het beleid ondanks de chaos goed zal blijven en spreekt ook haar spijt uit dat de samenwerking met N-VA stopt. “We delen heel vaak dezelfde analyse over de situatie, alleen over de oplossing verschillen we soms van mening. Zelfs over asiel en migratie eigenlijk, wij willen daar ook een streng maar rechtvaardig beleid.”

Wat Veva Daniels, de woordvoerder van het agentschap Wegen en Verkeer, echter voor de borst stootte, was het feit dat Vautmans de video al rijdend opnam. “Dag Hilde. Zowel bij het begin als einde van het filmpje ben je je gsm actief aan het gebruiken achter het stuur. Je ogen gaan ook enkele seconden van de weg af. Je kan je aantal blinde meters berekenen: https://www.blindmeters.com/nl. Jammer dat jij dit doet in jouw voorbeeldfunctie”, schrijft ze op Twitter.

Vautmans liet aan de redactie van Het Belang van Limburg weten dat ze de kritiek ter harte zal nemen en het in de toekomst nooit meer zal doen.