Romelu Lukaku heeft te veel spieren en pakt het zo aan: “Veel groenten en vis, liters water en niet meer naar de gym”

Romelu Lukaku is niet aan zijn beste seizoen bezig in het truitje van Manchester United. Hij scoorde afgelopen weekend wel tegen Fulham maar het was nog maar zijn zesde treffer van het seizoen. Lukaku meent de reden van zijn minder presteren te kennen. Te veel spieren! En dus wordt er naar een oplossing gezocht.

‘Big Rom’ is blijkbaar ‘Too Big Rom’. Dat gaf de Rode Duivel na afloop van de wedstrijd tegen Fulham (4-1 winst, red) zelf toe aan de Britse media. “In het vooruitzicht van het WK in Rusland heb ik veel spiermassa gekweekt”, aldus de spits van Manchester United. “Die hebben me in staat gesteld om een sterk WK te spelen maar in de Premier League wordt een ander soort voetbal gespeeld.”

Vrij vertaald: het lichaam van Lukaku is momenteel niet geschikt om uit te blinken in de Premier League. “Je kan niet uitblinken in de Premier League met de spiermassa die ik opbouwde in functie van het WK voetbal. Ik moet dus spiermassa verliezen. Hoe? Door ver van de gym weg te blijven, veel water te drinken en groenten en vis te eten. Daar zijn we met de medisch staff van Manchester heel erg mee bezig geweest.”

Lukaku merkt al beterschap. “Ik kwam zeer vermoeid terug van het WK maar beetje bij beetje vind ik mijn oude niveau terug. Het ontbrak mij aan scherpte en agressie in mijn spel. Tegen Fulham was het goed, vanaf nu moet het elke wedstrijd ook beter gaan.”

Zijn tijdelijk statuut als bankzitter lijkt verleden tijd. Vooral omdat Lukaku almaar beter begrijpt wat coach José Mourinho van hem verlangt. “Ik heb de jongste tijd veel gesproken met mijn coach. Hij heeft me heel helder uitgelegd wat hij van mij verwacht. Ik weet wat ik moet doen om beter te worden en zo de ploeg verder te helpen.”