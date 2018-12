Veertiger krijgt straf met uitstel na misbruik zwakzinnige vrouw: “Rare seksuele fantasieën met sadistische trekken”

Hasselt / Meeuwen-Gruitrode - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft maandag een 47-jarige man uit Meeuwen-Gruitrode voor het misbruiken van een 29-jarige zwakzinnige vrouw veroordeeld tot 36 maanden cel met probatie-uitstel. De man is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

Hij had het slachtoffer een SM-contract laten ondertekenen, waarna de man zich tegen haar wil schuldig maakte aan zeer hardhandige en brutale seks. Beklaagde had zich op het boek “Vijftig tinten grijs” gebaseerd. De man moet probatiemaatregelen naleven, zoals een cursus daders van seksueel geweld volgen. Hij moet zich ook houden aan een absoluut contactverbod met het slachtoffer.

De man mag ook levenslang geen functie uitoefenen in een home of een verzorgingstehuis voor bejaarden. Hij had het slachtoffer bij de opening van het carnavalseizoen op 11 november 2015 in het Maasland leren kennen. Op 16 januari 2016 was er een afscheidsreceptie van de carnavalsprinsen, waar ze elkaar weer tegenkwamen. Daarna ging het heel snel. Op 23 januari 2016 kuste hij haar een eerste keer.

Volgens de rechtbank maakte beklaagde zeer bewust gebruik van de mentale beperking van het slachtoffer. Uit deskundig onderzoek bleek dat ze gezien haar mentale beperking geen toestemming kon geven voor de door beklaagde opgedrongen wijze van seksualiteitsbeleving.

“Beklaagde had rare seksuele fantasieën met sadistische trekken. Hij zag haar als zijn seksslavin. De sms- en chatberichten liegen er niet om. Als ze ongehoorzaam was, hanteerde hij kleurencodes om haar te straffen. Hoewel ze al pijn had, bleef hij ermee doorgaan. Toen de ouders ervan wisten, vroeg hij haar om het stil te houden”, aldus advocaat Bert Partoens voor het slachtoffer.

Een gerechtspsychiater stelde dat de man op seksueel vlak onzeker is, maar wel parafiele seksuele behoeften had. De man had nog een blanco strafblad, zodat hij nog voor een uitstel in aanmerking kwam. Aan de ouders van het slachtoffer moet beklaagde 3.930 euro schadevergoeding betalen. Voor de jonge vrouw zelf is een deskundige aangesteld en wordt het schadebedrag later bepaald.