Voetganger overleden na aanrijding in Schaarbeek: slachtoffer was veertiger

Brussel / Schaarbeek - De man die zaterdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeval in Schaarbeek, was een 42-jarige man. Hij overleed toen hij op de Voltairelaan bij het oversteken werd aangereden door een personenwagen. De juiste omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Dat meldt het Brusselse parket maandag.

Het ongeval vond zaterdag rond 18.00 uur plaats. De veertiger stak de straat over, op een plaats waar geen zebrapad was, en werd daarbij aangereden door een personenwagen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse maar de voetganger overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De bestuurder van de personenwagen, een 18-jarige jongeman, was te zwaar onder de indruk van de aanrijding om een ademtest af te leggen maar werkte wel vrijwillig mee aan een bloedproef. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Ook over de snelheid waarmee de bestuurder reed, is nog niets bekend. Het Brusselse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.