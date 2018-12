Vandenbempt heeft opmerkelijke verklaring voor hobbelig parcours Club Brugge: “Leko heeft het mentaal moelijk”

Voetbalcommentator en Nieuwsblad-columnist Peter Vandenbempt heeft in zijn wekelijkse terugblik op de speeldag bij Radio 1 een opmerkelijke reden aangehaald voor de nieuwe nederlaag van Club Brugge. Volgens Vandenbempt is er een verband tussen het hobbelige parcours van blauw-zwart en operatie Propere Handen. “Die traumatische ervaring met die nacht in de cel heeft er toch ingehakt bij Leko”, zegt hij.