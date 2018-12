Arrestaties na dodelijke massapaniek in Italiaanse discotheek

In Italië zijn een aantal mensen opgepakt, nadat er in de nacht van zaterdag op zondag zes doden vielen in een discotheek toen er massapaniek ontstond. Ook de jongeman, die ongeveer 16 zou zijn, die de paniek veroorzaakte, door een soort traangas in de discotheek te verspreiden, zou opgepakt zijn. Dat melden verschillende Italiaanse media. Verschillende getuigen hadden de jongen als verdachte geïdentificeerd. Hij werd voorlopig echter enkel opgepakt voor de drugs die bij hem thuis gevonden werden, aldus La Repubblica.

Verder werden nog twee andere personen opgepakt voor drughandel. Maandagvoormiddag gaf de politie nog geen info.

Bij de massapaniek, voor het optreden van de Italiaanse rapper Sfera Ebbasta, kwamen vijf jongeren en een moeder om. Tientallen bezoekers raakten gewond. De feiten deden zich voor in de buurt van de Italiaanse havenstad Ancona, aan de Adriatische Zee.

Er wordt onderzocht of er te veel tickets verkocht werden en of er te veel aanwezigen waren in de discotheek.