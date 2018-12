Linde Merckpoel beleeft emotionele week als vrijwilliger bij vzw: “Mooiste video die ik ooit mocht maken”

Het was een opvallende vaststelling na de bekendmaking van de Studio Brussel-presentatoren voor Music For Life: Linde Merckpoel is er ditmaal niet bij. Daar heeft ze echter een goede reden voor. Onder het motto “geen woorden maar daden” zet ze ditmaal namelijk haar eigen actie op voor het goede doel. Meer bepaald voor vzw Coda in Wuustwezel: een organisatie die mensen helpt om het mooiste te maken van hun allerlaatste dagen.

In de nieuwste vlog van de radiopresentatrice volgen we Linde tijdens haar periode als vrijwilliger binnen de organisatie. Het werd een emotionele week. De kans dat de senioren in Wuustwezel De Warmste Week zullen meemaken, is immers klein. Maar ondanks die donkere gedachte wist ze er de sfeer in te houden. “De mooiste video die ik ooit mocht maken”, klonk het bij haar. “Mijn hart werd deze week verwarmd en gebroken.”

Vanaf 18 december start haar actie Linde Zwijgt, waarbij ze zonder te spreken geld zal inzamelen vanuit de Sint-Machariuskerk in Gent.