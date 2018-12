Moordenaars in de clinch tijdens bezoekuur na discussie over “luidruchtige kinderen”

Beveren-Waas - Twee veroordeelde moordenaars stonden maandag terecht in de correctionele rechtbank voor een vechtpartij tijdens het bezoekuur in de gevangenis van Beveren. Het geweld was ontstaan na een discussie over de ‘luidruchtige kinderen’ van één van hen.

William Antoni (43) uit Antwerpen kreeg in 1996 levenslang van het hof van assisen voor zijn aandeel in de beruchte ‘Augustusmoorden’ uit 1994. Drie willekeurige mensen werden toen op drie weken tijd zonder concrete aanleiding op gewelddadige manier om het leven gebracht in Antwerpen door Antoni en zijn kompanen Jimmy Pauwels, Michael Messiant en Sabine De Swert. Ondertussen zit Antoni al 24,5 jaar in de cel, zonder ook maar één dag de buitenkant van de gevangenismuren te hebben gezien. Behalve dan maandag vanuit het gevangenisbusje, toen hij werd overgebracht naar de correctionele rechtbank in Dendermonde. Daar moest hij zich verantwoorden voor een vechtpartij vorig jaar in de gevangenis van Beveren. Tijdens het maandelijks bezoekuur van zijn kinderen had hij het aan de stok gekregen met Nima Shatzadeh (43), nog een veroordeelde moordenaar. De Iraniër kreeg in 2015 dertig jaar cel voor de roofmoord op een opiumdealer in Antwerpen drie jaar eerder

“Nima Shatzadeh kwam dreigend de bezoekersruimte binnen waar William Antoni samen met zijn vrouw en twee kinderen zat te praten”, gaf openbaar aanklager Pascal Persoons de feiten weer. “Daarop is er een gevecht ontstaan tussen het koppel enerzijds en Shatzadeh anderzijds. De vrouw heeft op een bepaald moment ook een stoel genomen.”

Volgens de advocaten van William Antoni en zijn vrouw Sandra U. (41) uit Antwerpen was Nima Shatzadeh zijn beklag komen maken over hun kinderen, die te luidruchtig geweest zouden zijn. “Mijn cliënt heeft alleen maar zijn vrouw en kinderen willen verdedigen en was niet op zoek naar een gevecht”, pleitte Anthony Mallego, de advocaat van William Antoni. “Dat zou elke normale vader doen. Het zijn allemaal zware jongens in de gevangenis, maar het kinderbezoek wordt gerespecteerd. Naar die dag kijkt iedereen enorm uit.”

Het openbaar ministerie vroeg voor Nima Shatzadeh, die verstek liet gaan voor zijn proces, een bijkomende celstraf van twee jaar. Voor Antoni eiste de procureur zes maanden cel en voor zijn vrouw drie maanden cel. Meester Mallego drong aan op de vrijspraak voor Antoni. “Hij werkt in de gevangenis al jarenlang keihard aan zijn reputatie. Door hem te veroordelen zouden al die inspanningen weggeveegd worden. De moorden heeft hij gepleegd toen hij piepjong was. Ondertussen is hij een veel wijzer man geworden.”

Vonnis op 7 januari.