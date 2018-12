Ronaldo daagt Messi uit: “Ik hoop dat hij ook naar Italië komt”

Cristiano Ronaldo heeft in een interview met La Gazzetta dello Sport gezegd dat hij hoopt dat aartsrivaal Lionel Messi ook in Italië komt voetballen. “Ik speelde in Engeland, Spanje, Italië, Portugal, de nationale ploeg, terwijl hij nog steeds in Spanje zit”, vertelde CR7. “Ik zou willen dat hij net als ik de uitdaging aangaat.”

De rivaliteit tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi als beste voetballer ter wereld is intussen algemeen bekend: allebei werden ze al vijf keer uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar, allebei stapelen ze record op record. En allebei speelden ze de afgelopen negen jaar ook in Spanje, waar ze elkaars grootste rivalen waren. Om de titel, om de topschutterstitel. Tot afgelopen zomer, toen Ronaldo Real Madrid verliet voor de Italiaanse topclub Juventus.

De Portugees gaf inmiddels een interview over zijn jarenlange rivaliteit met Lionel Messi, nu de twee in een ander land spelen. “Misschien mist hij me wel een beetje”, vertelde Ronaldo. Daarop stelde hij zijn eeuwige rivaal voor een uitdaging. “Ik speelde in Engeland, Spanje, Italië, Portugal, de nationale ploeg, terwijl hij nog steeds in Spanje zit. (...) Ik zou graag willen dat hij op een dag in de Serie A komt spelen. Dat hij de uitdaging aangaat, net als ik.”

Het grote verschil tussen Ronaldo en Messi

Ronaldo speelt daarmee in op één van de grootste verschillen tussen de twee: hij maakte het al waar bij Manchester United, Real Madrid en nu ook Juventus, terwijl Messi in zijn carrière nog maar bij één team schitterde. De Argentijn stroomde in 2004 door vanuit de jeugdopleiding van Barcelona en heeft in zijn profcarrière nooit voor een ander team gespeeld. De kans dat hij zal ingaan op de uitdaging van Ronaldo, lijkt dus ook miniem.

“Als hij bij Barcelona gelukkig is, respecteer ik dat”, aldus Ronaldo. “Ik vind Messi een fantastische speler en een goede kerel, maar hier mis ik niets. Dit is mijn nieuwe leven en ik ben gelukkig hier.”