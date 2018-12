Theresa May zal Brexit-stemming verzetten om verwoestende nederlaag in Lagerhuis te mijden

De Britse premier Theresa May zal de belangrijke stemming komende dinsdag over haar Brexit-deal uitstellen. Dat hebben welingelichte bronnen gemeld aan verschillenden Britse media. Volgens Bloomberg zal ze dit doen omdat haar Brexit-deal anders met een “verwoestende meerderheid” weggestemd zal worden. Hoe het nu verder moet, is niet duidelijk.

Premier May heeft besloten om de stemming in het Lagerhuis uit te stellen omdat haar Brexit-akkoord met een grote meerderheid weggestemd zal worden, dat melden verschillende Britse media. Aanvankelijk ging het Lagerhuis dinsdagavond om 20 uur Belgische tijd stemmen over het brexit-akkoord dat May met de Europese Unie gesloten heeft. De kans dat een meerderheid van de parlementsleden zich achter dat akkoord schaart, lijkt echter onbestaande. Er werd de voorbije weken al volop gespeculeerd wat dat zou kunnen betekenen voor het hele Brexit-proces. Elke uitkomst lijkt mogelijk: van het afblazen van de Brexit tot een chaotische Brexit zonder akkoord met de EU.

In de loop van de namiddag zou ze dan het parlement zelf informeren tijdens een toespraak. Het Britse pond kreeg zware klappen na het bekendraken van het nieuws.

Het is nog niet duidelijk welke reden ze zal aanhalen als de stemming inderdaad niet zoals gepland doorgaat. Een heronderhandeling van het brexit-akkoord lijkt uitgesloten. Ook de Europese Commissie maakte maandag nog eens duidelijk dat ze daartoe niet bereid is.

Als het bericht over het uitstel bevestigd wordt, betekent dat hoe dan ook enorm gezichtsverlies voor Theresa May.

Unilateraal Brexit-proces stopzetten.

Eerder vandaag raakte ook bekend dat Het Verenigd Koninkrijk unilateraal kan beslissen om het Brexit-proces stop te zetten. Dat zegt het Europees Hof van Justitie maandag in een nieuw arrest. De beslissing heeft geen onmiddellijke impact, maar kan in een later stadium belangrijk blijken.

