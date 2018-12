Jarenlange celstraffen voor computerspecialisten die havenbedrijven hackten voor drugsbaron

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft maandag drie Vlaamse top-IT’ers veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen wegens betrokkenheid bij de invoer van grote partijen cocaïne en heroïne. De rechtbank meent dat het bewezen is dat de drie IT-specialisten grote havenbedrijven hackten in opdracht van een grote Turks-Nederlandse drugsorganisatie.

De rechtbank veroordeelt de bekende tech-ondernemer Filip M. tot 8 jaar celstraf en een boete van 42.000 euro. Filip M. stond in contact met de voortvluchtige hoofdverdachte Orhan A., die veroordeeld wordt tot 15 jaar celstraf en een boete van 90.000 euro. De twee andere hackers, Davy V. en Wence V., worden veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf.

De drie IT-specialisten slaagden er in 2013 in om de computernetwerken van bijna alle grote rederijen en containerterminals te hacken in opdracht van de drugsorganisatie van Orhan A. De hackers konden zo de pincodes onderscheppen waarmee criminelen containers vol heroïne en cocaïne geruisloos konden afhalen in de haven. De organisatie rond Orhan A. zou minstens twee ton cocaïne en een ton heroïne hebben ingevoerd.

Ook de (ex) vrouw van Filip M., voormalig privédetective Dorien C., werd door de rechtbank veroordeeld wegens hand -en spandiensten aan de drugsmaffia. Dorien C. werd veroordeeld tot twee jaar celstraf en een boete van 6.000 euro.