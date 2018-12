Christoff: “op weg naar optreden bid ik vaak een Paternoster in de wagen”

“Op weg naar een optreden kan het zijn dat ik op mijn gemak een Paternoster lees.” Dat zegt schlagerzanger Christoff vandaag op Kerknet.

Christoff (42) is gekend als de plezante, innemende schlagerzanger die onlangs tijdens een optreden zijn lief Ritchie ten huwelijk vroeg. Nu out hij zich op de site kerknet.be als gelovige. Hij doet dat naar aanleiding van zijn kerstconcertreeks in Vlaamse kerken.

Aan Kerknet vertelt Christoff hoe hij minstens één keer per maand op bezoek gaat bij palliatieve patiënten. “Ik doe het vooral om de glimlach die ik dan op hun gezicht kan toveren. Voor dat stukje moed ook dat je kan geven. Om hen het gevoel te geven dat ik met hen meeleef.”

Christoff vertelt ook over een vrouw, die overleed tijdens zijn bezoek. Nu nog spreken haar kinderen er Christoff over aan: “Jij was erbij toen ons moeder overleed.”

De zanger spreekt openlijk over bidden. Hij zegt dat hij het eigenlijk overal kan. Soms stapt hij een kapel of een kerk binnen om even te bidden. Maar hij kan evengoed in de kleedkamer bidden. Of vlak voor een optreden “even met ginds boven praten. Of in bid in mijn wagen op weg naar een optreden. Er ligt altijd een rozenkrans in mijn wagen.”