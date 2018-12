Vermaelen staat met Barcelona voor duel met oude rivaal: “Transfer naar Engeland is mogelijk”

Thomas Vermaelen komt ook in zijn vierde seizoen bij FC Barcelona maar met mondjesmaat aan spelen toe. Maar dat deert de 33-jarige Rode Duivel niet, die in Catalonië kan spelen “aan de zijde van de beste spelers ter wereld”. Vermaelen en Barcelona ontvangen dinsdag op de slotspeeldag van de groepsfase van de Champions League het Engelse Tottenham. De Spurs zijn de grote rivaal van Vermaelen’s voormalige club Arsenal.

De verdediger trok in de zomer van 2014 na vijf seizoenen bij Arsenal naar eigen zeggen “op het juiste moment” de deur achter zich dicht in Londen. Barcelona betaalde destijds negentien miljoen euro voor Vermaelen, maar onze landgenoot kon zich in Nou Camp nooit opwerken tot een vaste basispion. De oorzaken daarvoor zijn de grote concurrentie en de blessuregevoeligheid van Vermaelen zelf.

“Toch heb ik geen enkele vorm van spijt”, verklaarde Vermaelen maandag. “Ik ben naar Barcelona gegaan om te kunnen spelen met de beste spelers ter wereld. Dat is buitengewoon. Het is niet makkelijk om je tot basisspeler op te werken, maar ik ben hier heel gelukkig. Elke dag dat ik op het veld sta, voel ik me gezegend. Een speler als Lionel Messi is op training elke dag zo goed als in een wedstrijd. Dat maakt ook van mij een betere speler.”

Door de blessure van concurrent Samuel Umtiti maakt Vermaelen kans om dinsdag te starten tegen Tottenham. De Rode Duivel is zelf nog maar net hersteld na bijna twee maanden in de lappenmand te hebben gelegen met een hamstringblessure. Vorige week woensdag maakte hij zijn comeback in de Copa del Rey.

Foto: AFP

Door de geringe speeltijd duiken elk jaar wel transfergeruchten op rond Vermaelen. Komende zomer is hij einde contract bij Barcelona en lijkt een vertrek zeker. “Ik sta open voor alles”, aldus Vermaelen. “Een terugkeer naar Engeland is mogelijk. Ik heb goede herinneringen aan mijn tijd in de Premier League en was er heel gelukkig. Tot op de dag van vandaag kijk ik alle matchen van Arsenal. Ik vind dat de nieuwe coach, Unai Emery, goed werk levert. Ik steun de club door dik en dun. Als je die sfeer iedere keer in het stadion ziet en vooral vorige week in de derby tegen Tottenham... Dat mis ik wel. Ik herinner me nog heel levendig de derby in mijn tweede jaar, die we met 5-2 wonnen, na eerst 0-2 te hebben achtergestaan. De vieringen achteraf in de kleedkamer kan ik mij zo voor de geest halen.”

Vermaelen treft dinsdag tegen Tottenham collega-Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen - Mousa Dembélé is nog out met een enkelblessure. “We babbelen constant met elkaar op WhatsApp, maar ze hebben natuurlijk geen idee wie er dinsdag zal spelen”, lachte Vermaelen. “Ze zullen moeten afwachten.”

Barcelona (13 ptn) is als koploper in groep B al zeker van de kwalificatie voor de tweede ronde van het kampioenenbal. Tottenham (7) strijdt met Inter (7), dat in eigen huis het al uigeschakelde PSV ontvangt, voor de tweede plaats. Vermaelen zou dus kunnen helpen met het uitschakelen van zijn vroegere Londense rivaal. “Ik probeer de wedstrijd niet op een te emotionele manier in te gaan”, counterde de verdediger. “Je moet koelbloedig blijven en met een vrij hoofd aan de aftrap verschijnen.”