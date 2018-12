Italiaan fluit Champions League-match Club Brugge tegen Atlético Madrid

Brugge - De Italiaan Davide Massa (37) is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Atlético Madrid. De Bruggelingen ontvangen dinsdag (21u) de Spaanse topclub op de laatste speeldag in groep A. Het is de 21e wedstrijd van Club Brugge die door een Italiaanse ref geleid wordt.

Massa, internationaal ref sinds 2014, fluit pas zijn tweede wedstrijd op het kampioenenbal, na FC Porto-Lokomotiv Moskou van 6 november. Behalve een Youth League-match tussen RSC Anderlecht en Arsenal in 2016, heeft Massa nog niet eerder een wedstrijd met een Belgische club geleid. In de Serie A had hij de wedstrijdleiding in handen van tot dusver 114 matchen.

Club Brugge staat met 5 punten op de derde plaats in Champions League-groep A en is al zeker van overwintering in de Europa League. Atlético (12 ptn) staat op kop in de poule, voor Borussia Dortmund (10 ptn). AS Monaco is laatste met 1 punt.