Pookte Rusland de woede van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk aan? Kremlin ontkent in alle talen

Het Kremlin ontkent maandag elke betrokkenheid bij de beweging van de ‘gilets jaunes’. Volgens Rusland is elke aantijging dat het land een rol speelt bij het protest, ook op internet, “laster”.

De ontkenning van Rusland komt er nadat vraagtekens werden gezet bij talloze valse accounts bedoeld om op sociale media de beweging van zogenaamde gele hesjes in Frankrijk te versterken.

Volgens het Britse dagblad The Times zouden honderden van deze valse accounts worden gevoed door Rusland. De krant, die daarvoor verwijst naar analyses van het cyberbeveiligingsbedrijf New Knowledge, zegt dat ongeveer 200 Twitter-accounts foto’s en video’s verspreiden van gele hesjes die zwaargewond zijn geraakt door de politie, terwijl deze beelden niets te maken hebben met de demonstraties die al enkele weken in Frankrijk plaatsvinden.

De Franse diensten menen dat het te vroeg is om commentaar te leveren op de aantijgingen van de Times. Rusland ontkent. “We zijn niet tussenbeide gekomen in de interne aangelegenheden van welk land dan ook, inclusief Frankrijk”, zei de woordvoerder van het Kremlin, Dimitri Peskov, aan verslaggevers.

“We respecteren de soevereiniteit van Frankrijk. Elke aantijging over een mogelijke deelname van Rusland is niets anders dan smaad”, voegde hij daar nog aan toe.