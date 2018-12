Westhoek kent opnieuw topjaar door herdenkingstoerisme

Ieper / Mesen - De Westhoek heeft er opnieuw een sterk jaar op zitten inzake herdenkingstoerisme. Het belangrijkste hostel in de regio, Peace Village in Mesen, zag een verdere toename van overnachtingen na recordjaar 2017, een trend die bevestigd werd door Ieper en Zonnebeke. Dat blijkt uit een rondvraag van Belga maandag.

Peace Village noteert in 2018 26.000 overnachtingen, duizend meer dan in het recordjaar 2017 en bovendien was de bezetting internationaler met gasten uit 40 verschillende landen. In 2013 waren er nog maar 13.500 overnachtingen. Alles samen waren er de afgelopen vijf jaar 111.000 overnachtingen. Met die cijfers geeft Peace Village een mooie inkijk in de belangstelling in de Eerste Wereldoorlog, vooral dit jaar.

De stijging in Mesen wordt bevestigd door het Memorial Museum Passchendaele 1917. MMP17 verwacht af te kloppen op ruim 155.000 bezoekers wat in lijn ligt met vorig jaar, ook al lag het zwaartepunt van de herdenking iets nadrukkelijker op 2017 met de 100-jarige herdenking van de Slag om Passendale. “Hiermee zijn we zeer tevreden. We hadden 135.000 bezoekers vooropgesteld, dus dat is alvast goed nieuws”, aldus directeur Steven Vandenbussche.

Zelfde verhaal in Ieper, al wachten ze daar de exacte cijfers nog af, maar het In Flanders Fields Museum zal zeker al beter doen dan in 2017 toen er 221.000 bezoekers werden geteld. Ook de bezettingsgraad van de hotels zal hoger liggen. Vorig jaar waren er 157.925 aankomsten en 305.186 overnachtingen, blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Ieper is daarmee goed voor ongeveer 40 procent van alle aankomsten en 34 procent van alle overnachtingen binnen de Westhoek. Het gaat hierbij wel om alle verblijfstoeristen en niet enkel om herdenkingstoeristen.

2018 is het einde van de grote herdenkingsperiode, maar de verwachte terugval in 2019 lijkt zich te beperken. In het Peace Village menen ze nu al terug boven de 20.000 overnachtingen te gaan en ook in het MMP17 in Zonnebeke stromen de boekingen voor groepen goed binnen en wordt voorzichtig gemikt op 120.000 bezoekers. Mogelijk is een scenario als in 2013 in de maak, toen heel wat toeristen nog snel de Westhoek bezochten en zo de “drukte” van de herdenkingsjaren wat vermeden.

Westtoer becijferde dat er over de vijf jaar ongeveer drie miljoen bezoekers naar de Westhoek kwamen. In 2018 waren er tot en met oktober al 461.000 bezoekers, maar daar moeten dus nog de cijfers van de drukke herdenkingsmaand november bijkomen.