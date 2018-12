Vierde brandstichting op enkele weken in ijssalon: “We kunnen niet meer slapen”

Menen - Voor de vierde keer hebben vandalen geprobeerd om het ijssalon van Pascal Verduyn in Menen in brand te steken. Deze keer is de ravage enorm.

Met aanmaakblokjes probeerden op 1 december enkele onbekenden het ijssalon van Pascal Verduyn in de Rijselstraat in Menen in lichterlaaie te zetten. Het was al de derde keer – de twee vorige pogingen werd er benzine gebruikt – dat vandalen het toen op de zaak gemunt hadden.

Net wanneer de zaakvoerder dacht dat het niet erger kon, sloegen daders zondagavond iets voor elf uur opnieuw toe. Bleef de schade de vorige keren beperkt, dan was het deze keer wel ernstig. Een gestolen wagen met Franse nummerplaat boorde zich door de voorgevel van de tearoom. Het gevaarte vatte niet veel later vuur.

Zaakvoerder Pascal zat op dat moment boven televisie te kijken. Hij snelde naar beneden maar kon enkel nog de ravage vaststellen. Getuigen zagen nog twee mannen wegvluchten in een zwarte auto, maar ze konden niet gevat worden. “Ik weet echt niet wie mij zoekt. Het onderzoek loopt, maar ik weet van niks”, zucht de uitbater. Maandagmorgen was hij al druk in de weer om zijn zaak op orde te krijgen. “Ik ben druk bezig alles op te ruimen. Zaterdag wil ik terug open.”

Ook zijn vader Roger schoot te hulp. Hij was nog altijd onder de indruk van het voorval. “Het is al 22 jaar dat hij hier werkt, vijf jaar dat de zaak van hem is. Nooit heeft hij vijanden gehad en nu plots wordt hij vier keer geviseerd”, zucht de man. “Hij komt nauwelijks buiten en heeft een goed contact met al zijn klanten.”

Voor de man is het dus koffiedik kijken wie het op zijn zoon zou gemunt hebben. “Ik zou het echt niet weten. Het is lastig, we kunnen niet meer rustig slapen. Was de brandweer er niet tijdig bij geweest, dan kon heel de zaak in rook zijn opgegaan. Ik hoop dat het snel gepasseerd zal zijn en dat mijn zoon gewoon kan voortwerken”, aldus Roger.