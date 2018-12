België maar “middelmatige leerling” in strijd tegen klimaatopwarming

België is één plaatsje gestegen op de ranglijst van landen en hun beleid betreffende de opwarming van het klimaat, maar met een 31ste plaats op 57 blijft het Belgische beleid erg middelmatig. Dat stelt de Climate Change Performance Index 2019, opgesteld door milieu-ngo’s. Het overzicht werd maandag gepubliceerd ter gelegenheid van de klimaatconferentie COP24 in het Poolse Katowice.

De index, die jaarlijks wordt gepubliceerd tijdens klimaatconferenties van de Verenigde Naties (VN), is opgesteld door 350 deskundigen inzake energie en milieu, en geeft een klassering van 56 landen plus de Europese Unie (EU) in haar geheel, gebaseerd op 14 criteria gegroepeerd in vier categorieën. Dat zijn: de uitstoot van broeikasgassen, het gebruik van hernieuwbare energieën, efficiënt energieverbruik en klimaatbeleid.

In de index wordt het gebrek aan politieke wil betreurd in “sommige landen”. Scoort België erg middelmatig, zeker in vergelijking met onze buurlanden, dan worden veruit de slechtste cijfers gepresenteerd door Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Die twee landen bengelen bij alle criteria onderaan. België eindigt in die deelrangschikkingen tussen een twintigste plaats als beste resultaat en een 49ste als zwakste (wat betreft het energieverbruik per capita).

Met het nieuwe rapport willen de opstellers aantonen welk substantieel verschil er bestaat tussen een globale opwarming met twee procent en een met anderhalf procent.

“De rangschikking bevestigt dat België erg middelmatig blijft presteren op klimaatvlak”, zo reageerde Noë Locoq, klimaatverantwoordelijke bij Inter-environnement Wallonie. “Het is dringend tijd dat het klimaat een centrale rol krijgt in het politieke beleid. We moeten uit die schizofreen aandoende toestand klimmen en de impact van de politieke beslissingen inzake het klimaat ernstig evalueren”.

Zoals steeds laat het rapport in alle indices de eerste drie plaatsen vrij, omdat geen enkel land volgens de opstellers een echt afdoend milieubeleid voert. De beste leerlingen van de klas zijn Zweden, Marokko en Litouwen.