Na echtelijke ruzie: Genkenaar draait gaskraan open en steekt sigaretje op

Genk - Een 47-jarige Genkenaar moet een jaar de gevangenis in omdat hij vorig jaar zijn woning wilde opblazen. De politie kon nog net voorkomen dat het huis in brand schoot toen de Genkenaar een sigaret opstak nadat hij de gaskraan had opengedraaid en benzine had uitgegoten in de woning.

De man had vorig jaar relatieproblemen met zijn echtgenote en viel haar in het openbaar en op haar werk lastig. Zo belde hij haar voortdurend om te eisen dat ze terug bij hem zou komen wonen. Uiteindelijk goot de man op 10 februari 2017 in de tuin en in zijn huis in de Steenbeukstraat verscheidene jerrycans benzine leeg. Naast de salontafel plaatste hij twee gasflessen waarvan hij de kranen opendraaide.

Een politiepatrouille die passeerde rook de benzine- en gasgeur en de agenten sloegen een venster in toen ze zagen dat de man een sigaret wilde opsteken. Omdat ze de woning tijdig konden verluchten, konden de agenten erger voorkomen.

Tijdens zijn verhoor veranderde de man verschillende keren zijn verklaringen, maar gaf hij de poging om brand te stichten wel gedeeltelijk toe. De correctionele rechtbank van Tongeren veroordeelde de Genkenaar bij verstek voor de poging tot brandstichting en de belaging van zijn vrouw tot een gevangenisstraf van een jaar.