Gepikeerde Club Brugge-trainer Leko: “Ik begrijp niet waarom ik het mentaal moeilijk zou hebben”

Brugge - Club Brugge sluit dinsdag (21u) de groepsfase van de Champions League af met een thuisduel tegen Atlético Madrid. De Bruggelingen, al zeker van overwintering in de Europa League, moeten zich herpakken na de blamage tegen Waasland-Beveren. “Dat is voorbij. We zijn nu bezig met Atlético”, zo verklaarde coach Ivan Leko maandag op de persconferentie.

Vrijdag ging Club Brugge na een belabberde prestatie met 2-1 onderuit bij Waasland-Beveren, dat zijn eerste thuiszege van het seizoen boekte. De landskampioen lijkt dit seizoen niet gefocust tegen de kleinere tegenstanders en boekte slechts twee zeges op negen competitiewedstrijden.

“Ik begrijp niet waarom ik het mentaal moeilijk zou hebben”, reageerde Leko gepikeerd. “We hebben met 0-4 gewonnen van Monaco, speelden 0-0 gelijk in Dortmund. En we klopten Standard met 3-0. Tegen Waasland-Beveren was het pijnlijk voor ons, dat klopt. Maar dat is voorbij. We zijn nu bezig met Atlético. We hebben vijf goede wedstrijden in de Champions League gespeeld, ons doelsaldo is positief. We moeten niet nog twee weken spreken over Waasland-Beveren of Zulte Waregem. We geloven in beterschap in de komende matchen.”

Foto: Photo News

Complimenten van de tegenstander

Club Brugge staat met 5 punten op de derde plaats in Champions League-groep A en is al zeker van overwintering in de Europa League. Atlético (12 ptn) staat op kop in de poule, voor Borussia Dortmund (10 ptn). AS Monaco is laatste met 1 punt. Begin oktober ging blauw-zwart met 3-1 onderuit in het Estadio Metropolitano.

“Ik ben superblij dat we het morgen opnemen tegen Diego Simeone en Antoine Griezmann”, vervolgde Leko. “We hebben al veel complimenten gekregen van onze tegenstanders in de Champions League. Onder anderen Simeone en Axel Witsel hadden het over hoe moeilijk het is te spelen tegen ons. We moeten geloven in onze eigen sterkte, maar Atlético is absoluut favoriet. Zij willen de finale spelen in eigen stadion. We hebben één kans op tien. Als je positief denkt, kan je hopen op iets. Als je een dramatisch scenario verwacht, is het beter niet te spelen. We zullen proberen positief te voetballen, maar het resultaat is het belangrijkste.”

Op de flanken heeft de Kroaat door blessures problemen. De T1 van Club Brugge kan echter nog geen flankspelers recupereren.

Foto: Photo News

Horvath: “Campagne op goede manier afsluiten”

Ook doelman Ethan Horvath zei de pijnlijke 2-1 nederlaag bij Waasland-Beveren achter zich te willen laten. “Vrijdag wilden we zoals altijd de drie punten pakken. Als dat niet gebeurt, en op die manier, dan doet dat pijn”, vertelde de 23-jarige Amerikaan. “Gelukkig is er in het voetbal altijd een volgende match. Ik kijk dan ook uit naar de wedstrijd tegen Atlético Madrid. Ondanks het feit dat we in de stand niet meer kunnen opschuiven of zakken, is het toch nog een belangrijke match. We hebben al vijf goede prestaties geleverd in de Champions league. Nu willen we onze campagne op een goede manier beëindigen, niet alleen voor ons maar ook voor de supporters.”

In Monaco (0-4 zege) en Dortmund (0-0) hield Horvath op de voorbije twee speeldagen zijn netten schoon. “Defensief zat het toen telkens goed. Iedereen ging tot het uiterste. We hopen dat morgen verder te zetten. Al wordt dat niet evident. Atlético wil de poule winnen. We zullen aan 110 procent moeten spelen”, besloot Horvath.

Als Club Brugge wint van Atlético, dan behoort het nagenoeg zeker tot de beste vier derdes in de Champions League en is het reekshoofd voor de zestiende finales van de Europa League. Daarmee zouden de Bruggelingen een Europa League-groepswinnaar of een van de overige drie beste Champions League-afvallers vermijden.

